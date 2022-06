"Asas da Ambição" é inspirada em histórias reais: drama turco entrou no Top 10 da Netflix

Nesse cenário, "Asas da Ambição" acompanha a história de Asli (Miray Daner), que tenta alcançar seus objetivos profissionais do jeito mais rápido possível, em vez de confiar no mérito do trabalho duro. A grande questão da série é se os métodos do novo mundo vão ajudar ou atrapalhar Asli no caminho para o tão sonhado topo.