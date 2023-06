Samantha vai voltar para "And Just Like That": atriz está confirmada na 2ªtemporada da série

Surpreendendo fãs de “Sex and the City”, a HBO Max confirmou na última quarta-feira (31), que Samantha Jones finalmente aparecerá em “And Just Like That”, spin off da amada trama original. Apesar de ter ficado de fora da primeira temporada, a segunda contará com uma participação especial de Kim Cattrall - e a notícia deixou a web em polvorosa.