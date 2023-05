Afastado da Globo, Ricardo Pereira assina contrato com a Netflix: irá atuar e dirigir

"Quem me conhece sabe que desafio é a palavra que me move e cá estou eu pronto para mais um e dos grandes! É com muito orgulho que hoje partilho esta novidade… o início de uma nova aventura com a NETFLIX, de mangas arregaçadas e pronto para esta nova etapa profissional como Produtor Criativo, Showrunner e Ator no universo do streaming".