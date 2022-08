Alice Wegmann encontrou amor nos bastidores de "Rensga Hits!": namora produtor musical

"O que era pra ser um encontro totalmente improvável fez desde sempre completo sentido, só pela vontade mútua de fazer dar certo. Entrar no mundo de alguém e deixar alguém entrar no nosso mundo é sempre um desafio, mas com você foi tudo muito simples e tão natural. Sempre destruindo pré-conceitos e me mostrando o melhor lado de amar e ser amada - com todo companheirismo, sinceridade, carinho, sensibilidade e um entendimento muito maduro sobre as coisas".