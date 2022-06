Família Gil abre as portas de casa e mostra a preparação para turnê em reality do Prime Video

Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, a família se reuniu por pouco mais de duas semanas em sua casa de campo em Araras, no interior de São Paulo. "Usamos esse momento de pânico do mundo, onde tudo parou, para ir para esse confinamento. Os realities em geral tentam puxar muito nas picuinhas, nas coisas de alguma maneira que não são muito legais. Aqui aconteceu tudo que pode acontecer dentro de um reality, mas de uma maneira onde o que se sobressalta é a família", comentou Andrucha Waddington, diretor geral do projeto, em um papo com a imprensa do qual o Zappeando participou. Saiba mais abaixo!