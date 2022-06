Reality dos Gil terá 2ª temporada: "Viajando com os Gil" mostrará turnê pela Europa e Ásia

Em um misto de documentário com reality show, a atração mostra a criação e o planejamento da turnê histórica que reunirá todas as gerações dos Gil no palco pela primeira vez. Gilberto, Flora, Bela, Preta, Flor, Nara, João, Francisco, Bem, José, Marília, Maria e Bento, ao lado de outros familiares, fazem um retiro criativo no interior do Rio de Janeiro, enquanto câmeras acompanham os bastidores da preparação para a viagem pela Europa e África, que será o ponto de partida da segunda temporada.