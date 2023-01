"Caleidoscópio" pode ser vista de 40 mil maneiras diferentes: Netflix sugere ordens

Uma das estreias mais comentadas da Netflix, "Caleidoscópio" é uma série que proporciona uma experiência nunca antes vista. Com oito episódios, a trama tem 40 mil formas diferentes de ser assistida.

Lançada recentemente no catálogo do streaming, "Caleidoscópio" foi criada por Eric Garcia, já sendo uma das produções mais revolucionárias da atualidade.

Apesar de não ser uma série antológica, a produção não precisa ser vista na ordem apresentada pelo catálogo. Para isso, a trama ainda foi separada com episódios que levam apenas nome de cores.

Desta forma, independente da ordem em que a série for assistida, a trama terá começo, meio e fim - em todas as 40.320 combinações de episódio.

Na história, os eventos são baseados em fatos reais, sobre um roubo de US$ 70 milhões em títulos bancários roubados no centro de Manhattan durante o furacão Sandy.

Sendo contado de 24 anos antes do crime, até os seis meses seguintes ao roubo, a escolha dos episódios acabará alterando como a ordem cronológica será apresentada, dando um novo ponto de vista aos personagens e aos acontecimentos.

Mas, para aqueles que estão perdidos, a Netflix decidiu sugerir algumas ordens em que "Caleidoscópio" pode ser assistido e qual tom a trama ganhará com eles.

Como um filme do Tarantino