"Stranger Things 4" explica a conexão entre os vilões Vecna e Devorador de Mentes: entenda

No Mundo Invertido, Um se viu sozinho e perdido em uma dimensão paralela. No entanto, ele logo percebe o poder e a beleza das espécies nativas. É, então, que ele resolve criar algumas espécies para ajudá-lo no ataque ao Mundo Real — entre elas, o Devorador de Mentes e os Demogorgons. A partir de então, o vilão passa a controlar todas as ameaças do lugar e permite que elas ataquem Hawkins.