Com Lana Condor no elenco, "Boo, Bitch" não agrada a crítica especializada: está na Netflix

Na série de comédia adolescente, Erica Vu (Lana Condor) é uma garota que, até então, viveu a vida escolar completamente fora do radar. Mas em seu último ano do ensino médio, ela decide mudar a narrativa antes que o tempo no colégio chegue ao fim. Durante uma noite, Erica decide dar início a uma vida épica e interessante e, quem sabe, mudar sua reputação no processo. Isso, pelo menos, até a manhã seguinte, quando a jovem descobre que se tornou um fantasma.