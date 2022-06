Em alta na Netflix, "Asas da Ambição" é a série turca que lembra "Avenida Brasil" e viciou geral

Do mesmo modo, a protagonista da série e da novela são duas vilãs. É claro que em proporções e cenários completamente diferentes. Se no folhetim global Carminha ilude todo mundo e faz parecer ser uma pessoa boa que ela realmente não é, Asli faz o mesmo nos bastidores da TV onde trabalha. No caso da produção da Netflix, a antagonista é Lale, enquanto na novela Rita está neste papel.