Winona Ryder já esteve em "Friends", mas passagem foi marcada por polêmicas: relembre

Mas, ainda que tenha apresentado uma cena raríssima de um beijo lésbico na TV aberta norte-americana, o episódio chamado "The One With Rachel's Big Kiss" não agradou ao público e nem à mídia. Isso aconteceu porque, segundo a crítica, o capítulo ficou amarrado em idas e vindas – Rachel afirmando que beijo a ex-colega e ela negando – e o beijo pareceu inserido no roteiro sem muita conexão com o restante da trama.