Ilha deserta de "Bem-Vindos ao Éden" existe: cenário paradisíaco fica na África

As filmagens do seriado original da Netflix foram realizadas na Ilha Lanzarote, localizada em parte das Ilhas Canárias — que são um arquipélago espanhol, mas ficam no continente africano, perto do litoral de Marrocos. Em entrevista ao site espanhol Traveler, Martí Marcos, o chefe de locações de "Bem-Vindos ao Éden", comentou a escolha.