O que se sabe sobre o assassinato de Daniella Perez: autor do crime se pronunciou contra série

Por meio de seu canal no YouTube, Guilherme se pronunciou ao assistir o documentário, ameaçando expor novos fatos e afirmando que a produção foi "totalmente parcial": "O que significa isso? Um trabalho de investigação, um jornalismo investigativo, ele pretende trazer à luz todas as evidências, as provas e apresentar as hipóteses, que cabem, com a dinâmica do que foi descoberto, com as provas, com as perícias".