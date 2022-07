Após três anos, "Boneca Russa" ganha nova temporada: tudo o que você precisar relembrar

Um grande sucesso da Netflix, "Boneca Russa" finalmente tem novos episódios no catálogo! A segunda temporada da série estreou na plataforma três anos depois da primeira, trazendo os desenrolares do dilema temporal de Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne), que morre em seu aniversário de 36 anos e retorna infinitas vezes para o dia do acidente.