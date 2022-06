Netflix convoca corajosos para reality inspirado em "Round 6": saiba quem pode participar

De acordo com o teaser da atração, "Squid Game: The Challenge" promete ser "o maior reality show de todos os tempos, com o maior prêmio de todos os tempos". Isso porque, assim como em "Round 6", 456 competidores — de todas as partes do mundo — terão a chance de levar para a casa US$ 4,56 milhões (cerca de R$ 23 milhões).