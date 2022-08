Miley Cyrus quase perdeu o papel em "Hannah Montana" para duas ex-estrelas mirins

Em um vídeo nas redes sociais, Lisa London revelou que duas atrizes-cantoras ficaram no páreo com Miley Cyrus para o papel de Hannah Montana na série: Taylor Momsen, de "Gossip Girl", e Daniella Monet, de "Brilhante Victoria". As três artistas estavam no Top 3 de candidatas favoritas dos produtores, mas Cyrus acabou levando a melhor.