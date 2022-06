4 motivos para assistir "Maldivas", a nova dramédia brasileira da Netflix

Os personagens de "Maldivas" são bastante caricatos e prometem causar uma reflexão e tanto no público. A síndica que rouba os cheques do condomínio, a pessoa que trai a melhor amiga com o marido, o marido rico que vive com uma tornozeleira eletrônica... Todos fazem com que os espectadores reflitam, pelo menos um pouco, em relação às escolhas que são feitas na vida.