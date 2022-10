Mãe de Tony Hughes, vítima de Dahmer, revela distorção na história da Netflix: "Não foi assim"

Uma das vítimas de Jeffey Dahmer, Tony Hughes teve sua história distorcida em "Dahmer: Um Canibal Americano", segundo a mãe do rapaz, que ficou extremamente abalada em reviver o trauma, ainda que garanta não ter assistido à nova produção da Netflix. Shirley Hughes falou com o The Guardian sobre o ocorrido e lamentou a liberdade ficcional do streaming. Confira!