"La Casa de Papel: Coreia" estreia como remake do sucesso espanhol: até criminosos são iguais

Remake do fenômeno espanhol da Netflix, a 1ª temporada de "La Casa de Papel: Coreia" estreia no catálogo da gigante do streaming em 24 de junho. Com 12 episódios, a nova série apresenta um cenário fictício: um mundo no qual a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão unificadas. Na trama, um grupo de criminosos inteligentíssimos planejam um enorme roubo a um dos maiores bancos da península. Confira detalhes da atração abaixo!