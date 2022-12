Henry Cavill ganhará despedida heroica de "The Witcher": gravação ainda acontecerá

A notícia de que Henry Cavill não faria mais "The Witcher" pegou muitos de surpresa, ainda mais que a notícia veio acompanhada do fato de que ele retornaria para o seu papel de Superman. A reviravolta das últimas semanas, no entanto, é que o ator está desempregado, já que não será mais o Homem de Aço nas telonas.