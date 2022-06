Georgina Sparks volta em reboot de "Gossip Girl": antes e depois da atriz após quase 15 anos

"Gossip Girl" estreou no final de 2007 como um verdadeiro fenômeno de escala global e lançou personagens, como Georgina Sparks, ao eterno sucesso. Com a produção do reboot da série, Michelle Trachtenberg, que deu vida para a antagonista, mostrou o novo visual para fazer parte dos episódios. Veja como está a atriz após quase 15 anos de estreia: