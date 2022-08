Final explicado de "O Poder e a Lei": série terá 2ª temporada na Netflix?

Em uma última análise, Mickey descobre que foi Trevor quem mandou matar Lara. Ela, na verdade, era quem estava por trás do sucesso da empresa de videogames do marido — quando ameaçou abandoná-lo, o homem ficou com raiva. Com medo de ver sua companhia ir por água abaixo, Trevor assassinou a moça e usou um drone para levar as roupas manchadas de sangue e a arma do crime para o meio do mar, garantindo que os objetos nunca fossem encontrados.