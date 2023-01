Amanda, de "Casamento às Cegas", fala sobre apoio na web: "Foi maior do que eu imaginava"

Uma das participantes da segunda temporada de "Casamento às Cegas: Brasil" acabou se tornando ainda maior que a produção, por ter vivido algo completamente inesperado e nunca visto em outras versões do reality.

Contrariando as expectativas, Amanda Souza não foi nem mesmo para Lua de Mel após Paulo aceitar seu pedido de casamento, já que o participante deu para trás ao vê-la pessoalmente pela primeira vez. Em entrevista exclusiva ao Zappeando, a consultora de imagem garantiu: "Não abalou a autoestima, foi uma decepção amorosa".

Amanda agarra título de mulher forte para empoderar outras mulheres

Logo no primeiro episódio da segunda temporada de "Casamento às Cegas: Brasil", um rosto chama atenção: Amanda Souza. Bem humorada e com vontade de achar um amor, a participante da nova edição se mostra muito bem resolvida, mas acaba se deparando com um triângulo amoroso.

Ao mesmo tempo que Paulo Simi se encanta pelas semelhaças com a consultora de imagem, ele demonstra um interesse pelo jeito de Bruna, ficando muito dividido entre as duas na fase das cabines.

Após a desistência da médica do programa, o participante se entrega de vez para a Amanda, o que a faz ter certeza de seu sentimento a ponto de pedi-lo em casamento.



Sem demonstrar dúvidas, Paulo estava certo de que se casaria com ela, independente de sua aparência, mas, ao encontrá-la pessoalmente pela primeira vez, Paulo desistiu - isso porque Amanda é uma mulher plus size.

Acusado de gordofobia, o participante tentou justificar que "não seria capaz de lidar com uma mulher forte e empoderada, não sendo homem para ela", preferindo desistir, mesmo após garantir que nunca desistia de nada.

A situação foi inédita na atração, que sempre mostrou casais felizes se encontrando pela primeira vez na experiência. Nem mesmo para Amanda, viver isso era possível. Em entrevista para o Zappeando, a consultora de imagem garantiu que em nenhum momento desconfiou dos sentimentos do rapaz.

"Em relação aos sentimentos, não tive inseguranças. Eu tive uma certeza quanto ao estilo de vida dele”, diz a influenciadora, que sabia que o participante vinha de um meio muito diferente do dela.

Por trás das câmeras

Sendo um momento muito impactante para o público, a cena transmitiu exatamente a realidade: eles nunca mais se viram pessoalmente após o abraço trêmulo do participante.

“É como mostra. Nos vimos e na sequência cada um foi gravar seu depoimento, mas depois disso não tivemos mais contato no programa. Nós trocamos apenas uma mensagem, em que ele disse as mesmas coisas que foram ditas no programa”, contou Amanda, que não fez questão de prolongar o contato com o participante.



Apesar disso, a participante saiu de cabeça erguida do reality, com a certeza de que o problema não estava nela, mas sim, na outra pessoa que não se permitiu viver um relacionamento por conta de um aspecto físico.

“Não abalou a autoestima, foi uma decepção amorosa (...) Mas me fortaleceu viver isso em um reality, no sentido de entender que o problema não estava em mim e ajudar outras pessoas a entenderem a não se culpar pelos problemas de um relacionamento", expressou Amanda Souza.



Mesmo assim, a influenciadora conta que, durante a fase das cabines, não conseguiu criar mais nenhuma conexão profunda com outros participantes.

"No começo das cabines, nós conversamos com todo mundo. Consegui fazer alguns amigos, mas não tive nenhuma outra conexão profunda", contou a consultora de imagem, brincando que as amizades foram mais valiosas do que qualquer relacionamento amoroso.

Repercussão e apoio

Do momento em que a atração foi gravada até a estreia na Netflix, se passou cerca de um ano, durante o qual Amanda pôde se preparar para o melhor e o pior cenário da repercussão nas redes sociais.

"Tive tempo de entender tudo com mais carinho e me preparar para o assédio, que eu já sabia que ia acontecer, de uma forma ou de outra. Mas a repercussão acabou sendo muito maior do que eu imaginava. Muitas mulheres se identificaram e relataram situações parecidas pelas quais passaram”, contou a influenciadora.

Desde o primeiro dia em que os episódios foram ao ar, a história de Amanda Souza ganhou a internet, acompanhada de relatos muito empáticos, que repudiaram a atitude de Paulo. Tal rede de apoio não se limitou apenas ao ambiente online, já que, dentro do elenco de "Casamento às Cegas: Brasil", todas as mulheres se uniram, formando um grande vínculo.

"Nos abraçamos muito, independente do grau de afinidade, já que só nós sabemos o que vivemos lá dentro (...) Estamos sempre nos cuidando, desabafando, a maioria das vezes de forma online, já que algumas moram fora”.

Mesmo assim, Amanda garante que sempre que encontram uma oportunidade, as ex-participantes fazem questão de estarem juntas pessoalmente, levando Verônica Brito como uma destas grandes amizades.



Por outro lado, Bruna Luana, com quem viveu o triângulo amoroso com Paulo, acabou não fazendo parte desta rede de apoio, já que fora do programa anunciou um noivado com o participante e chegou a acusar a Netflix de manipular as falas.

"Me fere, mas não por mim, mas por ver a rivalidade feminina que ela transmite para outras mulheres. Eu sou contra isso, desde o início deixei claro que não iria brigar com ela por um homem", garantiu Amanda, que preferiu se distanciar dos assuntos sobre o casal.

Mais voz para o amor próprio

Hoje, o foco da consultora de imagem é o seu trabalho nas redes sociais, por onde pode ajudar outras mulheres a redescobrir a autoestima e um jeito mais leve de viver consigo mesma, quebrando os padrões impostos pela sociedade que limitam tantas pessoas.

Feliz em finalmente usar sua voz para ajudar quem a segue, Amanda ainda se recordou do que passou durante a juventude, quando não encontrava pessoas nas quais ela pudesse se enxergar e se inspirar.

"Quando eu era adolescente, eu ia nas bancas de revista e sempre tinha esperança de ver alguém igual a mim. Eu não tive alguém para me reconhecer. Para eu me descobrir bonita, foi o espelho, já que nas mídias só tinham mulheres padrões", diz Amanda Souza, que hoje é esta mulher para as mais de 100 mil pessoas que a seguem no Instagram.