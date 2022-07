Por que "A Sogra Que Te Pariu", top 1 da Netflix, gerou polêmica na web: entenda

"A Sogra Que Te Pariu", comédia recém-lançada pela Netflix, dividiu opiniões entre espectadores na web, com direito a críticas e acusação de plágio. A série, que conta com ator da Globo e ex-Fazenda no elenco, chegou ao top 1 de mais assistidas entre os brasileiros na gigante do streaming, mas segue dando o que falar. Entenda!