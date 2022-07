Indicados ao Emmy 2022: saiba onde assistir às principais séries direto no streaming

Em "Euphoria", Rue Bennett (Zendaya) é uma jovem de 17 anos que lida com o vício em drogas. Ela sofre com transtornos mentais desde criança, o que a fez entrar em contato com drogas ainda no início da adolescência. Agora, a jovem tenta se adaptar a uma vida "limpa" e volta a frequentar a escola. Mas, assim como ela, os demais alunos do ensino médio enfrentam seus próprios desafios.