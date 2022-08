Nova série do Disney+, "Ms. Marvel" é bem diferente de "Capitã Marvel": entenda como

"Ms. Marvel", a nova série original da Marvel Studios, estreia em 8 de junho com exclusividade no Disney+. A produção apresenta Kamala Khan (Iman Vellani), uma adolescente muçulmana-americana que cresce em Jersey City, nos Estados Unidos. Fã do mundo geek, Kamala é apaixonada pelo mundo de super-heróis — principalmente quando se trata da Capitã Marvel. No entanto, a garota sente que não se encaixa na escola e às vezes até em casa — até obter superpoderes como os heróis que ela sempre admirou.