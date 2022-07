"Como Criar Um Quarto do Sexo" é o reality instigante para apimentar relação na Netflix

A Netflix surpreendeu ao lançar uma série para maiores, chamada de "Como Criar um Quarto do Sexo", na intenção de apimentar o relacionamento daqueles casais que querem fugir da rotina e inovar entre quadro paredes — tudo com a ajuda da designer Melanie Rose. Até quem está do outro lado das telinhas pode se beneficiar e pegar algumas dicas.