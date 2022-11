Atriz de "Disque Amiga para Matar" fala sobre terminar a série após diagnóstico: "Momento difícil"

"Disque Amiga Para Matar" se tornou mais um vício dos usuários da Netflix e ganha uma terceira e última temporada no streaming, que precisou ser interrompida por conta do diagnóstico de esclerose múltipla de uma das principais atrizes do elenco, Christina Applegate, em 2021. A atriz se pronunciou sobre o quadro e a dificuldade de terminar a série.