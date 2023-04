Quais casais dizem "sim" em "Casamento às Cegas 4": saiba quem ainda está junto

Ao longo do reality, não restaram dúvidas que Chelsea Griffin diria “sim” para Kwame Appiah. No entanto, Kwane lutou muito com fatores externos antes de subir ao altar - sua atração por Micah e sua mãe que não aprovava a participação no reality. Isso sem contar que ele morava em Portland, o que gerou muitas dúvidas sobre se ele ficaria ou não em Seattle com Chelsea.