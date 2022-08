"Bem-Vindos ao Éden" é comparada à série do Prime Video: parece "Nove Desconhecidos"?

Sucesso no catálogo da Netflix, "Bem-Vindos ao Éden" conquistou o público com uma história cheia de mistério e suspense. A série acompanha a história de cinco jovens bastante ativos nas redes sociais que são convidados para uma festa exclusiva em uma ilha secreta, organizada por uma suposta nova marca de bebidas. No entanto, a aventura emocionante acaba se transformando em uma viagem inesquecível — mas não do jeito que o grupo imaginava.