"Bem-Vindos ao Éden" é inspirada no desastroso "Fyre Festival": tem até documentário

"Bem-Vindos ao Éden" se tornou uma das séries sensações da Netflix do primeiro semestre de 2022. Após o sucesso com o público, e de um finale de tirar o fôlego, muitas pessoas se perguntaram o que inspirou os produtores do seriado a criarem um festival no meio de uma ilha deserta. A resposta é simples: um evento que ocorreu na vida real — e acabou em desastre. Saiba mais abaixo!