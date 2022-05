Atriz de "Anne With an E" aparece em "Stranger Things 4" e poucos repararam: saiba quem é

Uma das grandes surpresas no elenco de "Stranger Things 4" foi Amybeth McNulty, protagonista de "Anne With an E", que ganhou aparições discretas na primeira leva de episódios da série de sucesso, o que fez com que poucas pessoas reparassem nesse crossover. A atriz dá vida para Vickie, crush da Robin (Maya Hawke), com quem já teve cenas fofas.