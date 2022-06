Ator de série da Netflix comenta acidente que resultou em perdas: "Não culpo a produção"

Um acidente nos bastidores da série da Netflix, "The Chosen One", resultou em duas perdas para o elenco em 16 de junho: Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar não resistiram e morreram enquanto transitavam de van, durante as gravações. Ainda comovido com a tragédia, Yeray Albelda, um dos sobreviventes, falou pela primeira vez sobre o ocorrido.