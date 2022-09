Quem é quem na segunda fase de "A Casa do Dragão": outra atriz assume papel de Rhaenyra

"A Casa do Dragão", spin-off de "Game of Thrones", entra em uma segunda fase com novidades no elenco. Após salto temporal de dez anos na trama, previsto para ir ao ar no episódio de 25 de setembro, alguns atores serão substituídos e o novo time de atores entra em cena para fazer história no título mais assistido da HBO Max no momento. Confira!