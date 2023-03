"O Agente Noturno" é o novo fenômeno da Netflix: 6 motivos para ver a série

Luciane Buchanan, protagonista da série cômica “Filthy Rich”, é outro destaque do elenco com a personagem Rose Larkin. O seriado ainda conta com Hong Chau, indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2023 por sua performance no drama “A Baleia”. Na atração, Hong desempenha importante papel na jornada de Peter e Rose como Diane Farr, a chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos.