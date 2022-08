Se você gosta de "Virgin River", precisa ver essas outras 10 séries na Netflix

A série de 2020 com duas temporadas acompanha um grupo de jovens da Carolina do Norte, os Pogues, em uma aventura. O líder da turma é John B (Chase Stokes), que acaba de descobrir que seu pai desapareceu depois de um acidente em um navio que tem relação com um tesouro milionário. O grupo decide, então, reunir forças para descobrir a verdade sobre o paradeiro do pai de John.