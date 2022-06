Zuleica diz ter pena de Maria e enfrenta Tenório: se recusa a ser a "Bruaca'" do vilão

Tenório (Murilo Benício) vai perder toda a moral com as suas duas esposas na trama de "Pantanal". Após ser deixado de lado por Maria (Isabel Teixeira) no Mato Grosso do Sul, o fazendeiro começará a experimentar a exclusão também por parte de Zuleica (Aline Borges) — que se recusará a aceitar as ordens do parceiro e o deixará furioso. Confira os detalhes abaixo!