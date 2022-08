Zé Lucas se revolta e larga Érica no altar ao descobrir mentira em "Pantanal": como será

Zé Lucas (Irandhir Santos) irá rever as suas escolhas na trama de "Pantanal" após descobrir uma grande mentira de Érica (Marcela Fetter). O peão abandonou a fazenda dos Leôncio para embarcar em uma carreira política ao lado do sogro, Ibraim (Dan Stulbach), mas repensará todos os seus planos ao colocar um ponto final no noivado com a jornalista. Confira todos os detalhes abaixo!