Morte de Madeleine faz Zé Leôncio sofrer em "Pantanal": vai ter sonho perturbador

A morte de Madeleine (Karine Teles) vai mexer com a cabeça de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) diretamente de "Pantanal". A mãe de Jove (Jesuíta Barbosa) pega um avião rumo à fazenda do ex-marido, mas as condições climáticas desfavoráveis provocam a queda da aeronave, fazendo com que dê seu último suspiro. O dono das terras não vai se conformar tão fácil.