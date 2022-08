Zé Leôncio corre atrás de Juma e pede ajuda para que Jove volte à sua fazenda

Parece que o jogo irá virar para Juma (Alanis Guillen) em "Pantanal". Depois de ser rejeitada por Zé Leôncio (Marcos Palmeira) por conta do seu romance com Jove (Jesuíta Barbosa), a menina-onça será procurada pelo peão com um pedido de paz: ele irá implorar pela ajuda da jovem para que o filho retorne à sua fazenda. Saiba mais abaixo!