Yuri, de "Vai na Fé", inspirou outros jovens com história: Jean Paulo Campos se orgulha

Interpretado por Jean Paulo Campos, Yuri se tornou um dos personagens mais admiráveis de "Vai na Fé", enfrentando diversas injustiças raciais, com duas prisões fortes que mudaram a forma do estudante de Direito ver o mundo. Em entrevista ao Zappeando, o ator contou que a história do personagem inspirou outros jovens e morre de orgulho disso.