Xaviera forma aliança improvável contra Márcio em "Mar do Sertão": vai se vingar do rival

Nos próximos capítulos de "Mar do Sertão", Xaviera (Giovana Cordeiro) vai formar uma aliança improvável com Cira (Suzy Lopes) contra Márcio (Gabriel Godoy), que destrata a personagem, depois que um novo feitiço dá errado. A justiceira da novela das 18h não vai deixar barato e aproveita a oportunidade para se vingar do rival por toda pilantragem.