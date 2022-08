Vivência em novela infantil inspirou autora a escrever "Cara e Coragem": entenda

No entanto, para a autora, a coragem desses personagens vai muito além do que as situações extremas."Não é só a coragem de entrar em cena e se arriscar, é a coragem do dia a dia que a Pat vai ter que ter para decidir se termina uma relação que está desgastada pelo tempo ou não. Que o Moa tem que ter todo dia para criar o filho com a mágoa que ele tem da ex-mulher ter deixado ele pelo melhor amigo", ainda revela.