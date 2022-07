Violeta não conseguirá segurar sentimento por Eugênio e confessará amor para Heloísa

Ao mesmo tempo, Úrsula começará a desconfiar do casal e incentivará Matias a fazer alguma coisa para separá-los. Determinado, o ex-jurista exigirá que Violeta deixe de trabalhar e chamará até mesmo a polícia para garantir que ela cumpra a sua ordem. Naquela época, era comum que as mulheres só trabalhassem com ação autorização do marido.