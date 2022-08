Violeta faz promessa sobre futuro com Eugênio em "Além da Ilusão": quer sócio longe de Úrsula

Violeta (Malu Galli) vai prometer uma reviravolta em sua história com Eugênio (Marcello Novaes) nos próximos capítulos de "Além da Ilusão". A dona da fábrica se incomoda de ver o sócio com Úrsula (Bárbara Paz) e começa a enfrentar a rival na expectativa de um dia tirá-la do caminho também dos negócios.