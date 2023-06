Theo impede reaproximação de Kate e Rafa em "Vai na Fé": deixa a ex-amante desesperada

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Theo (Emilio Dantas) impede uma reaproximação de Kate (Clara Moneke) com Rafa (Caio Manhente), em momento em que a ex-amante tenta conversar com o filho, que sofre muito diante do rompimento, motivado pela descoberta de que a namorada teve um caso com o pai embuste. Saiba o que acontece!