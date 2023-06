Sol toma decisão de depor contra Theo em "Vai na Fé", mas vingança foge do controle

Sol (Sheron Menezzes) vai decidir depor contra Theo (Emilio Dantas) nos próximos capítulos de "Vai na Fé". Depois de se aproximar de Ben (Samuel de Assis), a dançarina entra em contato com outras vítimas do vilão, divide sua história e fica sensibilizada com a delas, optando por ajudar a fazer justiça contra o abusador.