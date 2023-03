Sol termina com Lui, mas volta atrás diante de atitude romântica do cantor em "Vai na Fé"

Sol (Sheron Menezzes) chega a terminar tudo com Lui Lorenzo (José Loreto) em reviravolta de "Vai na Fé". Nos próximos capítulos, a dançarina percebe que o cantor mexe com ela, mas tenta evitar ao máximo pensar nisso e anuncia o rompimento. Por outro lado,uma atitude romântica do homem por trás dos hits que fazem sucesso vai ser capaz de mudar tudo.