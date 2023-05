Sol não vai conseguir se lembrar do que rolou no camarim com Theo em "Vai na Fé"

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Sol (Sheron Menezzes) vai ser dopada por Theo (Emilio Dantas), que fecha um contrato com a banda de Lui Lorenzo (José Loreto) só para poder adulterar a água da dançarina e ficar a sós com ela no camarim. A mãe de Jenifer (Bella Campos) não vai conseguir lembrar de nada.