Sol faz cada vez mais sucesso em "Vai na Fé", mas Wilma quase estraga tudo: entenda

Nos próximos capítulos de "Vai na Fé", Sol (Sheron Menezzes) começa a fazer cada vez mais sucesso, ainda que Wilma (Renata Sorrah) ameace e quase consiga estragar tudo, por causa do envolvimento da dançarina com Lui Lorenzo (José Loreto), que começa a mexer com o coração dela. Aos detalhes!